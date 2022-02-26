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Байден: Есть два варианта наказать Россию – санкции или Третья мировая

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 22:46
Джо Байден, Getty Images

Президент США Джо Байден считает санкции единственным способом наказать Россию за агрессию против Украины, не начиная Третью мировую войну.

Источник: интервью Байдена Брайану Тайлеру Коэну, пишет CNN

Прямая речь: "У нас есть два варианта. Начать Третью мировую войну, вступить в войну с Россией физически. Или второй: убедиться, что страна, которая действует вопреки международному праву, заплатит за это".

Детали: Байден также отметил, что Россия заплатит высокую цену как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе за свое вторжение в Украину, добавив, что конфликт сближает Европу и НАТО.

"Он (Путин – ред.) производит эффект, прямо противоположный тому, на который рассчитывал", — сказал Байден.

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Темы: БайденсанкцииРосcиявойна
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