Жителей Киева и Чернигова предупреждают о сложной ночи – ожидают обстрелов россиян
Суббота, 26 февраля 2022, 22:24
Различные источники сообщают о ночных обстрелах в Киеве и Чернигове. Людей просят соблюдать осторожность и не оставлять хранилища.
Источник: глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в видеообращении, нардепка "ЕС" Ирина Геращенко
Детали: Тем временем российские пропагандисты ведут онлайн-трансляцию с центра Киева.
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Прямая речь Чауса: "Ночь будет непростой, особенно в Чернигове, потому что именно под Чернигов стащили многие техники противника. Техники не простой – которая способна наносить очень существенный и мощный удар.
Но для врага есть сюрприз – мы тоже готовы по этой технике наносить сокрушительный удар".
Прямая речь Геращенко: "В течение следующего полчаса-часа фашистский режим бросит на Киев все, что у них есть, весь смертоносный ураган".
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