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YouTube отключил Russia Today от заработка на рекламе

Анастасия КалатурСуббота, 26 февраля 2022, 22:37
YouTube отключил Russia Today от заработка на рекламе
ФОТО: GETTY

Видеосервис YouTube запретил российскому пропагандистскому изданию Russia Today и другим российским каналам получать деньги за рекламу, которая транслируется с видео.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя YouTube Фаршада Шадлу

Детали: RT в Telegram добавил скриншот, что у его канала отключена монетизация.

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rt

YouTube заявил, что "останавливает возможность монетизации ряда каналов на YouTube, в том числе нескольких российских каналов, связанных с недавними санкциями". Ранее ЕС объявил о санкциях в отношении отдельных лиц, в том числе Маргариты Симоньян, которую назвал главным редактором RT и "центральной фигурой" российской пропаганды.

YouTube отказался назвать другие каналы, которые он ограничил.

По словам  Шадлу, видео из таких каналов также будут реже появляться в рекомендациях. Он добавил, что RT и ряд других каналов больше не будут доступны в Украине из-за запроса правительства Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Днем 26 февраля вице-премьер-министр Михаил Федоров обратился к YouTube по поводу блокирования пропагандистских российских СМИ, а также к Meta – по блокированию Facebook и Instagram.

Темы: Росcиясоцсети
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