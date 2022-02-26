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В Херсоне русские расстреляли журналиста, в Харькове – попали в многоэтажку

Катерина ТищенкоСуббота, 26 февраля 2022, 22:47
В Херсоне русские расстреляли журналиста, в Харькове – попали в многоэтажку
разрушения в Харькове, фото с Facebook Венедиктовой

В с. Зеленовка, входящем в Херсон, российские оккупанты расстреляли из автоматического оружия гражданского журналиста Дилербека Шакирова, а в Харькове – попали в многоэтажку.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Дословно: "В районе с. Зеленовка г. Херсона из автомобиля расстреляли из автоматического оружия Шакирова Дилербека Шукуровича – гражданского журналиста информационного еженедельника "Вокруг тебя", члена Благотворительного фонда "Дом надежды". Внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 438 УК Украины".

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Детали: Венедиктова также публиковала фото разрушений жилого дома в Харькове по улице Бучмы, 40а.

По ее словам, там идут ожесточенные бои.

По данным ГСЧС, в дом попал снаряд. В результате обстрела погибла женщина, два десятка человек эвакуированы.

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Со временем спасатели добавили, что в подвале дома скрывались от обстрелов около 60 человек. Никто из них не пострадал.

 

Кроме того, Венедиктова сообщила, что в субботу на трассе УКРНИОЗ в Херсонской области была обстреляна карета скорой помощи при транспортировке раненых.

64-летний водитель кареты скорой помощи и раненый военный сгорели, а один из раненых получил огнестрельное ранение. По этому факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 статьи 438 УК Украины.

Темы: ХерсонХарьковвойна
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