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В Харькове не подтвердили взрыв на газопроводе

Мазуренко Алена Воскресенье, 27 февраля 2022, 09:23

Глава ООО "Оператор газотранспортной системы" Сергей Макогон не подтверждает взрыв на газопроводе в Харькове.

Источник: Facebook-страница Макогона

Дословно: Информация о взрыве на газопроводе в Харькове не подвергается. Газоснабжение городу обеспечивается.

В городе идут упорные бои с оккупантами".

Детали: Макогон сообщил, что персонал Оператор ГТС Украины находится на рабочих местах в бомбоубежищах.

Со временем ОГТСУ в своем Facebook отметил, что система не фиксирует снижения давления, транспортировка газа происходит в штатном режиме.

Темы: ХарьковРосcиявойнаУкраина
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