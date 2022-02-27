В Харькове не подтвердили взрыв на газопроводе
Воскресенье, 27 февраля 2022, 09:23
Глава ООО "Оператор газотранспортной системы" Сергей Макогон не подтверждает взрыв на газопроводе в Харькове.
Источник: Facebook-страница Макогона
Дословно: Информация о взрыве на газопроводе в Харькове не подвергается. Газоснабжение городу обеспечивается.
В городе идут упорные бои с оккупантами".
Детали: Макогон сообщил, что персонал Оператор ГТС Украины находится на рабочих местах в бомбоубежищах.
Со временем ОГТСУ в своем Facebook отметил, что система не фиксирует снижения давления, транспортировка газа происходит в штатном режиме.