В Киевской области военный самолет упал на жилой дом

В селе Березовка Бучанского района Киевской области украинский военный самолет упал на жилой дом, начался пожар.

Источник: очевидец в комментарии УП

Детали: Как рассказал очевидец, военный самолет летел очень низко в направлении Киева, начал поворачивать, а потом взорвался и упал на жилой дом.

Повреждена крыша дома, начался пожар. Также, по предварительным данным, горит еще несколько домов. О пострадавших неизвестно.

По словам источника, постоянно слышны взрывы боеприпасов.

При падении самолет перебил высоковольтную опору. В домах вокруг исчезло электричество и интернет.

Сначала не было понятно, украинский самолет или российский. Позже на месте катастрофы нашли украинское удостоверение офицера. Также нашли тело погибшего пилота.