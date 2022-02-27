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В Киевской области военный самолет упал на жилой дом

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 18:02
фото источника УП

В селе Березовка Бучанского района Киевской области украинский военный самолет упал на жилой дом, начался пожар.

Источник: очевидец в комментарии УП

Детали: Как рассказал очевидец, военный самолет летел очень низко в направлении Киева, начал поворачивать, а потом взорвался и упал на жилой дом.

Повреждена крыша дома, начался пожар. Также, по предварительным данным, горит еще несколько домов. О пострадавших неизвестно.

По словам источника, постоянно слышны взрывы боеприпасов.

 

При падении самолет перебил высоковольтную опору. В домах вокруг исчезло электричество и интернет.

 

Сначала не было понятно, украинский самолет или российский. Позже на месте катастрофы нашли украинское удостоверение офицера. Также нашли тело погибшего пилота.

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Темы: Киевская областьвойна
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