Зеленский не очень верит в результативность запланированных переговоров с РФ
Воскресенье, 27 февраля 2022, 18:55
Президент Владимир Зеленский не слишком верит в результативность переговоров с оккупантом, которые запланированы 27 февраля на границе с Беларусью.
Источник: видеообращение президента
Прямая речь: "Скажу откровенно, я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют, чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я, как президент, не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс".
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