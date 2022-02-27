Зеленский не очень верит в результативность запланированных переговоров с РФ

Президент Владимир Зеленский не слишком верит в результативность переговоров с оккупантом, которые запланированы 27 февраля на границе с Беларусью.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Скажу откровенно, я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют, чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я, как президент, не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс".