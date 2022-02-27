Совбез ООН проголосовал за созыв спецзаседания Генассамблеи из-за войны России

Совет Безопасности ООН проголосовал за проведение специального заседания Генеральной Ассамблеи ООН для осуждения агрессии России против Украины.

Об этом сообщает собственный корреспондент "Укринформа" в Нью-Йорке, пишет "Европейская правда".

За это решение проголосовали 11 из 15 стран-членов, Россия выступила против . Три страны – Китай, ОАЭ и Индия – воздержались.

Заседание Генассамблеи должно начаться в понедельник, 28 февраля, в 10:00 по восточноамериканскому времени – в 17:00 по Киеву.

Поскольку этот вопрос носит процедурный характер, на него не может быть наложено вето постоянного члена Совета Безопасности.

В пятницу Совет Безопасности ООН рассмотрел резолюцию об осуждении российской агрессии в Украине, которую поддержали 11 из 15 членов Совбеза.

Против проголосовала только Россия, три страны воздержались.

Однако поскольку РФ занимает место СССР как постоянного члена, она воспользовалась правом вето и заблокировала принятие резолюции.

Теперь для принятия резолюции необходимо большинство голосов стран-членов Генеральной Ассамблеи ООН.

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