За 4 дня войны погибли более 350 мирных жителей, почти 1700 ранены
Воскресенье, 27 февраля 2022, 21:11
В Украине за 4 дня российской войны погибли 352 гражданских лица и еще 1684 человека получили ранения.
Источник: Министерство внутренних дел
Детали: Среди погибших в Украине за 4 дня российской войны 14 детей и еще 116 детей получили ранения от боевых действий российских оккупантов.
Реклама:
Предыстория:
- В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко вечером 27 февраля сообщал о 16 погибших детях из-за боевых действий российских захватчиков.
- В Киеве за 4 дня погибли более 20 гражданских лиц.
- В то же время, потери личного состава российских оккупантов на четвертый день войны достигли выше 4300.