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Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы – глава ОГА

Елена РощинаВоскресенье, 27 февраля 2022, 22:14

Глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай заявил, что города Счастье и Станица Луганска находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы. Населённые пункты оккупированы и почти уничтожены, российские оккупанты почти сравняли их с землей. От обстрелов оккупантов массово пострадали частные и многоквартирные дома, объекты инфраструктуры.

Люди постоянно находятся в подвалах. Мы не можем провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеб и воду. Нет коммуникаций и возможности их восстановить".

Детали: Гайдай попросил о помощи международные гуманитарные организации, в частности, Красный крест Украины.

Руководитель области убежден: "Российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законным украинским властям оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу!".

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Темы: войнаСчастьеЛуганская область
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