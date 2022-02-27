Мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе.

Источник: Мацегора в обращении, которое публикует Купянский городской совет, Харьковская областная прокуратура

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Прямая речь: "Сегодня в 7:30… на телефон дежурной части поступил звонок от командира батальона российских войск о предложении переговоров. Иначе город будут штурмовать со всеми последствиями. Я принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений в городе".

Детали: Мэр отметил, что с ним на переговорах присутствовала начальник полиции города Шевченко Наталья Артемовна.

"Мы обсудили действия военных, которые ставят целью зайти в город, обеспечить порядок, успокоить жителей. И они убедили меня в том, что это никак не отразится на жизнедеятельности города: будут работать школы, садики, больницы, продовольственные магазины, перевозки, будет порядок в городе" - сказал он.

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По словам мэра, 4 дня назад, когда началось наступление России, город оставили СБУ, прокуратура, военкомат и отряд теробороны.

По словам мэра, ответственность за принятое решение лежит на нем.

"Наша жизнь зависит от наших действий, от того, как мы себя сейчас зарекомендуем", - убеждает он жителей города.

При этом на столе у мэра стоит украинский флаг.

Вместе с тем, Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование в отношении Мацегоры по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и по факту государственной измены (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Дословно прокуратура: "Представитель власти перешел на сторону страны-агрессора – Российской Федерации. Мужчина в условиях военного положения предоставил представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Кроме того, Мацегора Г.М. совершил умышленные действия с целью изменения границ территории Украины, о чем сообщил публично в Интернете".

Согласно требованиям УПК Украины, для дальнейшего досудебного расследования уголовное производство направлено в следственный отдел Управления СБ Украины в Харьковской области.