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В Харьковской области мэр признался, что сам сдал город оккупантам

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 22:48

Мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе.

Источник: Мацегора в обращении, которое публикует Купянский городской совет

Прямая речь: "Сегодня в 7:30… на телефон дежурной части поступил звонок от командира батальона российских войск о предложении переговоров. Иначе город будут штурмовать со всеми последствиями. Я принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений в городе".

Детали: Мэр отметил, что с ним на переговорах присутствовала начальник полиции города Шевченко Наталья Артемовна.

"Мы обсудили действия военных, которые ставят целью зайти в город, обеспечить порядок, успокоить жителей. И они убедили меня в том, что это никак не отразится на жизнедеятельности города: будут работать школы, садики, больницы, продовольственные магазины, перевозки, будет порядок в городе" - сказал он.

По словам мэра, 4 дня назад, когда началось наступление России, город оставили СБУ, прокуратура, военкомат и отряд теробороны.

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По словам мэра, ответственность за принятое решение лежит на нем.

"Наша жизнь зависит от наших действий, от того, как мы себя сейчас зарекомендуем", - убеждает он жителей города.

Темы: Харьковская областьРосcиявойна
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