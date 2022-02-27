Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харьковской области мэр от ОПЗЖ признался, что договорился о передаче города с оккупантами

Катерина ТищенкоВоскресенье, 27 февраля 2022, 21:48
В Харьковской области мэр от ОПЗЖ признался, что договорился о передаче города с оккупантами
Геннадий Мацегора, скриншот видео

Мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии ОПЗЖ, сам договорился с российскими оккупантами о передаче власти в городе.

Источник: Мацегора в обращении, которое публикует Купянский городской совет, Харьковская областная прокуратура

Реклама:

Прямая речь: "Сегодня в 7:30… на телефон дежурной части поступил звонок от командира батальона российских войск о предложении переговоров. Иначе город будут штурмовать со всеми последствиями. Я принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений в городе".

Детали: Мэр отметил, что с ним на переговорах присутствовала начальник полиции города Шевченко Наталья Артемовна.

"Мы обсудили действия военных, которые ставят целью зайти в город, обеспечить порядок, успокоить жителей. И они убедили меня в том, что это никак не отразится на жизнедеятельности города: будут работать школы, садики, больницы, продовольственные магазины, перевозки, будет порядок в городе" - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

По словам мэра, 4 дня назад, когда началось наступление России, город оставили СБУ, прокуратура, военкомат и отряд теробороны.

По словам мэра, ответственность за принятое решение лежит на нем.

"Наша жизнь зависит от наших действий, от того, как мы себя сейчас зарекомендуем", - убеждает он жителей города.

При этом на столе у мэра стоит украинский флаг.

Вместе с тем, Харьковская областная прокуратура начала досудебное расследование в отношении Мацегоры по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти, и по факту государственной измены (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Дословно прокуратура: "Представитель власти перешел на сторону страны-агрессора – Российской Федерации. Мужчина в условиях военного положения предоставил представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Кроме того, Мацегора Г.М. совершил умышленные действия с целью изменения границ территории Украины, о чем сообщил публично в Интернете".

Согласно требованиям УПК Украины, для дальнейшего досудебного расследования уголовное производство направлено в следственный отдел Управления СБ Украины в Харьковской области.

Темы: Харьковская областьРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Харьковская область
Руководитель фонда с Харьковщины попался на двух схемах выезда мужчин за границу
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: