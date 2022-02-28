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ЕС предоставит Украине летальное оружие на 450 млн евро

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 01:12
Жозеп Боррель, Getty Images

В Европейском союзе согласовали предоставление летального оружия для Вооруженных сил Украины на сумму 450 миллионов евро для борьбы с российским вторжением.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после неформальной встречи глав МИД стран-членов, пишет "Европейская правда".

"Мы приняли решение предоставить летальное оружие, летальную помощь украинской армии на сумму 450 миллионов евро и рамках пакета помощи и еще 50 миллионов для нелетальной помощи: топливо, защитное оборудование. Мы делаем это впервые в истории. Все страны согласились, или по крайней мере не возражали против этого решения", - сказал Боррель.

Он также поблагодарил Польшу, которая согласилась стать транспортным хабом для приема этой помощи, которая в дальнейшем будет отправляться в Украину.

"Завтра министры обороны встретятся и обсудят, как конвертировать эти финансы в конкретную помощь и как эту помощь доставить на передовую линию, где украинские военные борются с российским вторжением", – отметил Боррель.

На неформальной встрече официально решений не принимают, но согласовывают общую позицию, которую должны утвердить в понедельник.

Как известно, в последние дни большинство стран-членов ЕС предложили Украине ту или иную помощь летальным оружием или военным оборудованием для сопротивления агрессии. В частности, кардинально изменила свою позицию Германия, до сих пор выступавшая против и блокировавшая также поставки оружия собственного производства другими странами.

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Темы: ЕС
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