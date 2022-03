Данилко: Путину для полного сходства с Гитлером осталось застрелиться в бункере  

Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, считает, что Владимиру Путину для полного подобия с Адольфом Гитлером осталось застрелиться в бункере после войны против Украины.

Источник: Данилко в эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Я бы хотел российским людям, российским артистам, которые, конечно, боятся, сказать, чтобы они прочитали детское стихотворение Корнея Чуковского "Тараканище". Вот просто прочитайте его от начала до конца. Кого вы боитесь?

Если он такая пародистка, Путин – посмотрите, это же все по сценарию фашистской Германии: приемы, слова, как это все происходит. Если он так хочет остаться в истории, я слышал, что он так пародирует Гитлера или копирует его поступки, ему так хочется быть в учебниках – да ты, конечно, уже в учебниках, Путин!

Для того, чтобы быть окончательным Гитлером, тебе надо зайти в этот свой, б...дь, бункер и застрелиться на х…й!".

Детали: По мнению Данилко, Путин – сумасшедший человек.

Артист признался, что виделся с президентом РФ на закрытой вечеринке в 2004 году: "Если бы я знал, что такое будет, я б его убил".

Данилко считает, что Путин может ненавидеть Украину, но он ненавидит и свой народ, посылая людей на войну и страдания.

"Путин, ты не получишь Украину, получишь дулю", – заявил Данилко.

Сам артист находится в Киеве и не планирует уезжать, периодически спускается в убежище.

Данилко рассказал, что некоторые российские звезды выражают ему поддержку Украине, но есть и те, кто разочаровал его. Артист уверен, что им потом будет стыдно.

Также Данилко сказал, что никогда не пел фразу "Russia goodbye", но теперь будет: "После того, что началось сейчас, в песне I want you see буду петь только "Russia goodbye" (в оригинале Dancing Lasha Tumbai – ред.).