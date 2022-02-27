Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилко: Путину для полного сходства с Гитлером осталось застрелиться в бункере  

Елена РощинаВоскресенье, 27 февраля 2022, 23:31

Артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, считает, что Владимиру Путину для полного подобия с Адольфом Гитлером осталось застрелиться в бункере после войны против Украины. 

Источник: Данилко в эфире украинских телеканалов 

Прямая речь: "Я бы хотел российским людям, российским артистам, которые, конечно, боятся, сказать, чтобы они прочитали детское стихотворение Корнея Чуковского "Тараканище". Вот просто прочитайте его от начала до конца. Кого вы боитесь? 

Если он такая пародистка, Путин – посмотрите, это же все по сценарию фашистской Германии: приемы, слова, как это все происходит. Если он так хочет остаться в истории, я слышал, что он так пародирует Гитлера или копирует его поступки, ему так хочется быть в учебниках – да ты, конечно, уже в учебниках, Путин!

Для того, чтобы быть окончательным Гитлером, тебе надо зайти в этот свой, б...дь, бункер и застрелиться на х…й!".

Детали: По мнению Данилко, Путин – сумасшедший человек. 

Артист признался, что виделся с президентом РФ на закрытой вечеринке в 2004 году: "Если бы я знал, что такое будет, я б его убил". 

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Данилко считает, что Путин может ненавидеть Украину, но он ненавидит и свой народ, посылая людей на войну и страдания. 

"Путин, ты не получишь Украину, получишь дулю", – заявил Данилко. 

Сам артист находится в Киеве и не планирует уезжать, периодически спускается в убежище. 

Данилко рассказал, что некоторые российские звезды выражают ему поддержку Украине, но есть и те, кто разочаровал его. Артист уверен, что им потом будет стыдно. 

Также Данилко сказал, что никогда не пел фразу "Russia goodbye", но теперь будет: "После того, что началось сейчас, в песне I want you see буду петь только "Russia goodbye" (в оригинале Dancing Lasha Tumbai – ред.).

Темы: ПутинвойнаРосcиякультура
powered by lun.ua
Главное сегодня

Путину светит тюрьма, его заключение реально – прокурор Нюрнбергского процесса

Оккупантов полностью выбили из Николаева, много трофейной техники – ОГА

Данилов: Враг пришел к открытому террору, но курс неизменен - на@уй

Глава Николаевщины заявил о 3 сбитых вертолетах врага. ВМС плюсуют еще один

Из России в США вылетел президентский самолет: кто на борту

ОбновленоСБУ во время задержания застрелила украинского переговорщика в Гомеле – источники

Все новости...
Путин
Сильный путин – миф российской пропаганды
НА ПОРОГЕ 3-Й МИРОВОЙ: ПУТИН ПЕРЕВОДИТ ЯДЕРНЫЕ ВОЙСКА В РЕЖИМ ГОТОВНОСТИ
У Путина отобрали статус почетного президента в Международной федерации дзюдо
Последние новости
18:39
Российские захватчики покинули Энергодар
18:38
Новопсков на Луганщине: россияне открыли огонь по безоружным людям
18:32
Тигипко: Россия – агрессор, а Путин однозначно является военным преступником
18:29
Россия официально возобновила боевые действия в коридорах эвакуации из Мариуполя и Волновахи
18:18
Adobe прекращает все новые продажи в России
18:12
Польша готовит специальный закон об украинских беженцах
18:09
Зеленский попросил сенаторов США "закрыть небо" над Украиной
18:02
РФ и Беларусь отстранили от участия в Международном союзе железных дорог
17:51
Путину светит тюрьма, его заключение реально – прокурор Нюрнбергского процесса
17:49
Пинчук "как и весь цивилизованный мир" считает РФ агрессором, а Путина – военным преступником
Все новости...