По аэропорту в Николаеве нанесли ракетные удары

Российские войска нанесли ракетные удары по Николаевскому международному аэропорту.

Источник: глава Николаевской военной госадминстрации Виталий Ким в комментарии "Суспільне"

Детали: По предварительным данным, российские войска нанесли удары по аэропорту трижды. Ракеты попали в взлетно-посадочную полосу и перрон.

Пока нет информации о типе ракет и места, откуда запускали ракеты.

Предыстория: