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Поляки верят, что впоследствии Путин нападет на них – опрос

"Европейская правда"Понедельник, 28 февраля 2022, 01:47
Президент Польши Анджей Дуда (слева) и президент Украины Владимир Зеленский (справа). Фото: пресс-служба Офиса президента Украины

74% поляков считают вероятность нападения РФ на Польшу "высокой" или "средней".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, это свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS 25 февраля 2022 года - то есть на второй день российской агрессии против Украины.

IBRiS задал полякам такой вопрос: "Насколько по шкале от 0 до 10 вы бы оценили риск того, что Польша может стать объектом прямого нападения России?" "0" означало, что такой возможности не было, а "10" означало, что нападение на Польшу обязательно произойдет.

На "низкий или нет" риск такого сценария указали более 25% респондентов. Однако "средний риск" подмечает каждый второй респондент (51%). Также более 23% респондентов воспринимают этот риск как высокий или очень высокий.

Показательно, что среди респондентов от 18 до 29 лет "высокий или очень высокий" риск нападения считают 65% респондентов.

Согласно данным опроса, люди с высшим образованием больше верят в высокий риск нападения России на Польшу (29%), чем декларирующие начальное образование (12%).

Также есть разница в оценках между избирателями оппозиции (29% считают вероятность такого риска высокой) и правящей партии (13%).

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Темы: ПольшаРосcиявойнаопрос
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