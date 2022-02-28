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Переговоры делегаций Украины и России начались 

Понедельник, 28 февраля 2022, 13:10

В Беларуси начались переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. 

Источник: Белта

Детали: Глава Администрации президента Беларуси Владимир Макей от имени Александра Лукашенко приветствовал делегации России и Украины.

"Вы можете чувствовать себя в полной безопасности. Это наша святая обязанность!", – заверил он.

Начало встречи транслировали онлайн, но позже трансляцию выключили по требованию российской стороны. 

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