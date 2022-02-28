Переговоры делегаций Украины и России начались 

В Беларуси начались переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира.

Источник: Белта

Детали: Глава Администрации президента Беларуси Владимир Макей от имени Александра Лукашенко приветствовал делегации России и Украины.

"Вы можете чувствовать себя в полной безопасности. Это наша святая обязанность!", – заверил он.

Начало встречи транслировали онлайн, но позже трансляцию выключили по требованию российской стороны.