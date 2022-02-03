Макрон может посетить Россию для обсуждения Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Россию, чтобы обсудить "кризис вокруг Украины", и поговорит со своим американским коллегой Джо Байденом.
Источник: AFP со ссылкой на заявление Макрона во время визита во французский Туркуэн
Детали: Отмечается, что Макрон, имея в виду возможность поездки в Россию для поиска дипломатического разрешения кризиса, сказал журналистам "я ничего не исключаю".
Макрон добавил, что планы будут зависеть от прогресса, достигнутого в будущих телефонных переговорах с мировыми лидерами. По его словам, "в ближайшее время" он поговорит с Байденом и будет поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Макрон отметил, что "самое главное - сначала продолжить европейскую координацию".
Прямая речь: "В зависимости от хода наших обсуждений в ближайшие часы я не исключаю каких-либо инициатив или поездок".
Что предшествовало: 26 января стало известно, что готовится визит Макрона в Украину.
Напомним:
- В конце декабря 2021 года Путин и Макрон провели телефонный разговор, в котором обсудили вопросы так называемых "гарантий безопасности", в которых Москва требует исключить членство Украины в Альянсе.
- В январе Макрон призвал к откровенному диалогу с Россией и политическому решению вокруг Украины.