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Макрон может посетить Россию для обсуждения Украины

Четверг, 3 февраля 2022, 00:30
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Франции Эммануэль Макрон может посетить Россию, чтобы обсудить "кризис вокруг Украины", и поговорит со своим американским коллегой Джо Байденом.

Источник: AFP со ссылкой на заявление Макрона во время визита во французский Туркуэн

Детали: Отмечается, что Макрон, имея в виду возможность поездки в Россию для поиска дипломатического разрешения кризиса, сказал журналистам "я ничего не исключаю".

Макрон добавил, что планы будут зависеть от прогресса, достигнутого в будущих телефонных переговорах с мировыми лидерами. По его словам, "в ближайшее время" он поговорит с Байденом и будет поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Макрон отметил, что "самое главное - сначала продолжить европейскую координацию".

Прямая речь: "В зависимости от хода наших обсуждений в ближайшие часы я не исключаю каких-либо инициатив или поездок".

Что предшествовало: 26 января стало известно, что готовится визит Макрона в Украину.

Напомним:

  • В конце декабря 2021 года Путин и Макрон провели телефонный разговор, в котором обсудили вопросы так называемых "гарантий безопасности", в которых Москва требует исключить членство Украины в Альянсе.
  • В январе Макрон призвал к откровенному диалогу с Россией и политическому решению вокруг Украины.

Темы: МакронРосcия


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