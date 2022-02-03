Коронавирус: За сутки более 3 миллионов новых больных, почти 12 тысяч погибших

За сутки 1 февраля в мире обнаружили 3 017 855 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, во Франции – 315 363 заражения, в США – 302 177, в Германии – 223 322.

Кроме того, в Бразилии – 188 552 случая, в Индии – 164 593.

Украина, где 35 014 случаев, на 22 месте в мире между Румынией и Австралией. В Европе Украина находится на 14 месте.

11 921 человек за сутки умерли от вируса в мире. По этому показателю (204 смерти) Украина на 15 месте в мире и на 7 – среди европейских стран.

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Напомним: 1 февраля в Украине с коронавирусом попали в больницы 4 314 человек, одновременно выздоровели 9 894 человека.