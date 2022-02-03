"Россия обязалась": посольство США упрекнуло РФ за обстрел пункта "Гнутовом"

Американское посольство в Украине после обстрела контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" с дрона призвало Россию выполнять обязательства по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Источник: посольство США в Киеве в Twitter

Дословно: "На прошлой неделе в Париже Россия обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня. Сегодня (2 февраля – ред.) возглавляемые Россией силы применили БПЛА для нападения на КПВВ "Гнутово", подвергнув опасности гражданское население.

Мы призываем Россию выполнять свои обязательства. Не на словах, а на деле".

Этому предшествовало: 2 февраля боевики, поддерживаемые и координируемые Россией, сбросили беспилотником гранатометный выстрел на КПВВ "Гнутово" в Донецкой области. Украинского военнослужащего от ранений защитил служебный жетон.

26 января в Париже состоялась встреча советников лидеров Украины, России, Германии и Франции, которую в Украине считают "реанимацией" и разблокированием "нормандского формата". Лидеры четверки встречались в Париже еще 9 декабря 2019 года.