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"Россия обязалась": посольство США упрекнуло РФ за обстрел пункта "Гнутовом"

Четверг, 3 февраля 2022, 08:50
Россия обязалась: посольство США упрекнуло РФ за обстрел пункта Гнутовом
Обстрел КПВВ "Гнутово" 2 февраля, фото ОС

Американское посольство в Украине после обстрела контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" с дрона призвало Россию выполнять обязательства по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе.

Источник: посольство США в Киеве в Twitter

Дословно: "На прошлой неделе в Париже Россия обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня. Сегодня (2 февраля – ред.) возглавляемые Россией силы применили БПЛА для нападения на КПВВ "Гнутово", подвергнув опасности гражданское население.

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Мы призываем Россию выполнять свои обязательства. Не на словах, а на деле".

Этому предшествовало: 2 февраля боевики, поддерживаемые и координируемые Россией, сбросили беспилотником гранатометный выстрел на КПВВ "Гнутово" в Донецкой области. Украинского военнослужащего от ранений защитил служебный жетон.

26 января в Париже состоялась встреча советников лидеров Украины, России, Германии и Франции, которую в Украине считают "реанимацией" и разблокированием "нормандского формата". Лидеры четверки встречались в Париже еще 9 декабря 2019 года.

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Темы: СШАДонбассбоевые действияРосcия
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