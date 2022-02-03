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В Ровенской области столкнулись грузовик и поезд: есть травмированные

Четверг, 3 февраля 2022, 09:55
В Ровенской области столкнулись грузовик и поезд: есть травмированные
Фото полиции

В городе Дубно Ровенской области пассажирский поезд № 43 Киев – Ивано-Франковск столкнулся с грузовиком, водитель которого выехал на железнодорожный переезд, машинист поезда и водитель авто получили травмы.

Источник: сайт Укрзализныци, полиция Ровенской области 

Дословно УЗ: "ДТП произошло около 1 часа ночи на регулируемом переезде… Водитель грузовика проигнорировал звуковую сигнализацию, обошел шлагбаумы и выехал на железнодорожный переезд, к которому приближался пассажирский поезд. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось".

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Детали: 27-летнего машиниста поезда, жителя Киевской области с политравмой, переломами и ушибами доставили в реанимацию.

Водителя грузовика осмотрели медики, у него диагностировали острую реакцию на стресс и артериальную гипертензию. После оказания медицинской помощи его отпустили.

Пассажиры поезда не пострадали. 

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На месте инцидента работала полиция.

Поезду №43 Киев – Ивано-Франковск заменили локомотив и отправили по маршруту, ориентировочное время задержки поезда составляет более 5 часов.

Кроме того, из-за указанного ДТП задерживается в пути на почти 30 минут поезд №95/96 Киев – Рахов.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи открыли уголовное производство.

Украинская правда
Темы: УкрзализныцяДТП
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