Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Киевлянин получил год условно за угрозы в Facebook убить судью

Четверг, 3 февраля 2022, 13:19

Киевлянина приговорили к году лишения свободы условно за угрозы убийством судьи.

Источник: сообщения Киевской городской прокуратуры

Подробности: Приговор вынес Днепровский районный суд. Мужчина угрожал судье Деснянского районного суда из-за того, что она вынесла решение по гражданскому делу о взыскании с него денежных средств по иску Киевского городского центра занятости.

Дословно: "Будучи не согласным с решением судьи и желая ей отомстить, мужчина направил в частные сообщения официальной страницы Деснянского районного суда города Киева в социальной сети Facebook сообщения с содержанием, которые содержали угрозы убийством указанной судьи.

В ходе досудебного расследования при обыске жилья мужчины правоохранители обнаружили технику, с которой он отправлял сообщения с угрозами. При рассмотрении уголовного производства в суде обвиняемый свою вину признал полностью и искренне раскаялся".

Украинская правда
Темы: криминалКиевсуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"

Зеленский ответил Путину на "терпи, моя красавица": это уже перебор

фотоРоскошную яхту Путина за 87 млн ​​евро "эвакуировали" из порта Гамбурга – СМИ

Прописка, справка о несудимости и техпаспорта: какие услуги появились в "Дії"

Ющенко обратился к украинцам

Вакцинированные пенсионеры получат от государства бесплатные смартфоны – правительство

Все новости...
криминал
Вторую неделю подряд возле СБУ в Киеве с автоматами "воюют" за обменник
Студента КПИ, установившего камеру в женской душевой, освободили от уголовной ответственности
В Киеве задержали мать и ее сожителя, снимавших порно с участием детей
Последние новости
17:21
Франция выделит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи
17:17
За неделю действия указа отстранили более 7,5 тысяч непривитых сотрудников – Минздрав
16:54
Макрон: Европе нужен диалог о новых общих гарантиях безопасности
16:52
УЗ и Alstom подписали меморандум о взаимопонимании
16:51
Суд избирает меру пресечения Кузьминых: нардеп вернулся в Киев
16:43
В Луганской области задержали очередного "казака", воевавшего на стороне боевиков
16:28
Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины – ВР
16:05
Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"
16:03
Макрон в Киеве: Минские соглашения – единственный путь, который позволит установить мир
15:58
Зеленский ответил Лукашенко на угрозы остановить поставки энергоресурсов
Все новости...