Киевлянин получил год условно за угрозы в Facebook убить судью

Киевлянина приговорили к году лишения свободы условно за угрозы убийством судьи.

Источник: сообщения Киевской городской прокуратуры

Подробности: Приговор вынес Днепровский районный суд. Мужчина угрожал судье Деснянского районного суда из-за того, что она вынесла решение по гражданскому делу о взыскании с него денежных средств по иску Киевского городского центра занятости.

Дословно: "Будучи не согласным с решением судьи и желая ей отомстить, мужчина направил в частные сообщения официальной страницы Деснянского районного суда города Киева в социальной сети Facebook сообщения с содержанием, которые содержали угрозы убийством указанной судьи.

В ходе досудебного расследования при обыске жилья мужчины правоохранители обнаружили технику, с которой он отправлял сообщения с угрозами. При рассмотрении уголовного производства в суде обвиняемый свою вину признал полностью и искренне раскаялся".