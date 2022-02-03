Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине прогнозируют морозы до -12, но потом оттепель

Четверг, 3 февраля 2022, 12:22
В Украине прогнозируют морозы до -12, но потом оттепель
Фото: Getty Images

Синоптики прогнозируют в Украине в ближайшие дни ночью морозы до -12°C, однако 5 февраля в большинстве областей днем ​​температура будет выше нуля и ожидается мокрый снег.

Источник: facebook-страница синоптика Наталки Диденко, прогноз Украинского гидрометеорологического центра

Прямая речь Диденко: "В ближайшую ночь ожидается -3-9 градусов, на Востоке и в Крыму 0-3 градуса мороза.

Реклама:

Днем 4 февраля на Севере и в Центре -2-7 градусов, в южной части, на Востоке и Западе около нуля.

В ночь на субботу в большинстве областей Украины -4-10 градусов, на крайнем севере до -12 градусов, на Западе 0-2 градуса мороза.

Днем 5 февраля начнется потепление до оттепели, только в восточных областях еще днем ​​побудут -3-6 градусов".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В воскресенье, 6 февраля, морозы ночью до -6 -9°C ожидают лишь в восточных областях, а днем ​​в большинстве регионов температура воздуха будет выше нуля.

4 февраля в пятницу на Западе прогнозируется снег, а на юге Крыма - небольшой дождь. В субботу 5 февраля снег прогнозируется в западных, северных и центральных областях, кроме Днепра с окрестностями. В воскресенье 6 февраля мокрый снег на Западе днем, аи ночью в восточных регионах - снег.

В остальных регионах осадки не прогнозируют.

Диденко предупреждает об усилении ветра западного направления в выходные.

В Киеве 4 февраля ночью около -7°C, днем ​​-3°C. Ночью 5 февраля температура воздуха в столице может достичь –12°C, однако уже днем ​​потеплеет и прогнозируется выпадение снега.

Прогноз погоды в областях 4 февраля
Прогноз погоды в областях 4 февраля
Карта: Укргидрометцентр
Прогноз погоды в областях 5 февраля
Прогноз погоды в областях 5 февраля
Карта: Укргидрометцентр

Что было раньше: Раньше в Укргидрометцентре прогнозировали, что в течение февраля средняя температура будет от 0°C до –4°C, осадки – в пределах месячной нормы.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
погода
Во Львове из-за ливня останавливались троллейбусы и трамвай
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
Жара в Украине продолжает бить рекорды, но впереди облегчение
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: