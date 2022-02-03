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Двое бывших судей получили по 7 лет тюрьмы за взятку

Четверг, 3 февраля 2022, 13:29
Двое бывших судей получили по 7 лет тюрьмы за взятку
Фото: САП

Высший антикоррупционный суд приговорил к реальным срокам наказания двух бывших судей Голосеевского районного суда Киева.

Источник: прессслужба ВАКС, сообщение ОО "Центр противодействия коррупции"

Детали: Судей признали виновными в получении 8 тысяч долларов США взятки за положительное решение гражданского дела. Одного из них приговорили к наказанию в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должность судьи в течение трех лет с конфискацией всего имущества.

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Другому судье, который на момент совершения преступления был адвокатом, назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет с конфискацией всего надлежащего имущества.

Обоих взяли под стражу в зале суда. Они в течение 30 дней могут оспорить приговор ВАКС.

По сообщению "Центра противодействия коррупции", речь идет о бывших судьях Голосеевского суда Киева Андрее Новаке и Александре Билыке.

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Украинская правда
Темы: судкоррупция
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