Задержан гранатометчик, обстреливавший силы АТО возле Станицы Луганской - СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины в Луганской области задержала бывшего гранатометчика боевиков.

Источник: СБУ, прокуратура Луганской области, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, задержан 39-летний житель Лисичанска, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности.

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В 2015 году он добровольно присоединился к группировкам боевиков. Там злоумышленник получил оружие и военную форму русского образца.

Установлено, что лисичанец проходил боевую подготовку под руководством военных инструкторов из РФ на полигоне вблизи временно неподконтрольного украинским властям города Лутугино.

После курса огневой подготовки его назначили гранатометчиком одного из незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Его "подразделение" активно участвовало в боевых действиях против украинских войск в районе Станицы Луганской, сообщают в СБУ.

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По данным прокуратуры, в течение января-апреля 2015 года ранее судимый мужчина участвовал в деятельности так называемой "ЛНР" в должности номера расчета так называемого "1-го отделения гранатометного взвода 3-го мотострелкового батальона Народной милиции ЛНР".

Во время "службы" подозреваемый осуществлял перемещение гранатомета между огневыми позициями, говорится в сообщении прокуроров.

СБУ отмечает, что впоследствии злоумышленник скрылся из рядов боевиков из-за конфликта с главарями, которые издевались над своими подчиненными и "выбивали" из них деньги, и долго скрывался от правосудия.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении по факту участия в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования.

По данным источника УП, суд избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, проверяется информация о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.