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США заявили о ликвидации в Сирии топ-руководителя ИГИЛ

Четверг, 3 февраля 2022, 15:23
США заявили о ликвидации в Сирии топ-руководителя ИГИЛ
Ликвидированный лидер террористов. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что в спецоперации американских сил на северо-западе Сирии ранним утром 3 февраля ликвидировали топ-руководителя террористической организации "Исламское государство" Абу Ибрагима аль-Гашеми аль-Кураши.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Associated Press.

"Благодаря умениям и храбрости наших военных мы убрали с поля боя Абу Ибрагима аль-Гашеми аль-Кураши", - говорится в заявлении президента.

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По его словам, все вовлеченные в операцию американские военные не пострадали.

Джо Байден сказал, что отдал приказ об атаке для "защиты американского народа и наших союзников, и чтобы сделать мир более безопасным". Президент планирует позже выйти с отдельным обращением.

Из Сирии поступали сообщения от организации Syrian Civil Defense, известных также как "белые шлемы", которые в результате этой атаки погибли 13 человек, в том числе шестеро детей и четыре женщины. Организация Syrian Observatory for Human Rights сообщила о 13 погибших, в том числе четырех детях и двух женщинах.

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Очевидцы рассказали, что в городке Атме, где разворачивались события, более двух часов продолжалась перестрелка американских военных с вооруженными людьми вокруг двухэтажного дома, а в небе летали вертолеты. Американские силы в громкоговорителе призвали женщин и детей покинуть зону. Верхний этаж дома полностью разрушен.

Это крупнейшая спецоперация в провинции Идлиб с 2019 года, когда американские военные ликвидировали другого лидера ИГИЛ, Абу Бакр аль-Багдади.

Территория провинции Идлиб в значительной степени контролируется силами, поддерживаемыми Турцией, но в то же время там есть ячейки Аль-Каиды и находятся другие боевики, в том числе из конкурирующих с ИГИЛ групп.

В последнее время ИГИЛ нарастила активность, пытаясь усилить свое влияние. В прошлом месяце организация провела самую масштабную военную операцию с 2019 года, атаковав тюрьму с около 3000 заключенными боевиками. Возглавляемым курдами силам, поддерживаемым США, понадобилось 10 дней для восстановления контроля над ситуацией.

Темы: СШАтерроризмСирияБайден
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