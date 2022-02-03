Еще одну апелляцию по Порошенко перенесли – заболел судья

Киевский апелляционный суд перенес слушания по апелляции на решение суда об аресте имущества пятого президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко по болезни одного из судей.

Источник: адвокат Порошенко Игорь Головань журналистам, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Голованя: "В связи с болезнью одного из судей коллегии рассмотрения апелляционной жалобы по аресту имущества Порошенко не было".

Детали: По словам Голованя, защита просила как можно скорее назначить рассмотрение апелляции.

По словам адвоката, рассмотрение будет продолжено 9 марта.

Защита Порошенко считает, что эти перенесения связаны с политической деятельностью.

Напомним: 28 января Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на решение об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Порошенко.