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Еще одну апелляцию по Порошенко перенесли – заболел судья

Четверг, 3 февраля 2022, 17:17
Еще одну апелляцию по Порошенко перенесли – заболел судья

Киевский апелляционный суд перенес слушания по апелляции на решение суда об аресте имущества пятого президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко по болезни одного из судей.

Источник: адвокат Порошенко Игорь Головань журналистам, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Голованя: "В связи с болезнью одного из судей коллегии рассмотрения апелляционной жалобы по аресту имущества Порошенко не было".

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Детали: По словам Голованя, защита просила как можно скорее назначить рассмотрение апелляции.

По словам адвоката, рассмотрение будет продолжено 9 марта.

Защита Порошенко считает, что эти перенесения связаны с политической деятельностью.

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Напомним: 28 января Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на решение об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Порошенко.

Темы: Порошенкосуд
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