Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Еще одну апелляцию по Порошенко перенесли – заболел судья

Четверг, 3 февраля 2022, 18:17

Киевский апелляционный суд перенес слушания по апелляции на решение суда об аресте имущества пятого президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко по болезни одного из судей.

Источник: адвокат Порошенко Игорь Головань журналистам, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Голованя: "В связи с болезнью одного из судей коллегии рассмотрения апелляционной жалобы по аресту имущества Порошенко не было".

Детали: По словам Голованя, защита просила как можно скорее назначить рассмотрение апелляции.

По словам адвоката, рассмотрение будет продолжено 9 марта.

Защита Порошенко считает, что эти перенесения связаны с политической деятельностью.

Напомним: 28 января Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на решение об избрании меры пресечения в виде личного обязательства Порошенко.

Темы: Порошенкосуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"

Зеленский ответил Путину на "терпи, моя красавица": это уже перебор

фотоРоскошную яхту Путина за 87 млн ​​евро "эвакуировали" из порта Гамбурга – СМИ

Прописка, справка о несудимости и техпаспорта: какие услуги появились в "Дії"

Ющенко обратился к украинцам

Вакцинированные пенсионеры получат от государства бесплатные смартфоны – правительство

Все новости...
Порошенко
"ЕС" с Разумковым предложили Раде уволить Монастырского
Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР
Порошенко пришел на допрос в ГБР: "Никакого сотрудничества не будет"
Последние новости
17:21
Франция выделит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи
17:17
За отказ от прививки отстранили от работы более 7,5 тысячи украинцев – Минздрав
16:54
Макрон: Европе нужен диалог о новых общих гарантиях безопасности
16:52
УЗ и Alstom подписали меморандум о взаимопонимании
16:51
Суд избирает меру пресечения Кузьминых: нардеп вернулся в Киев
16:43
В Луганской области задержали очередного "казака", воевавшего на стороне боевиков
16:28
Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины – ВР
16:05
Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"
16:03
Макрон в Киеве: Минские соглашения – единственный путь, который позволит установить мир
15:58
Зеленский ответил Лукашенко на угрозы остановить поставки энергоресурсов
Все новости...