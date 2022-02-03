30 октября должны пройти выборы в районные советы Киева

В Киеве 30 октября 2022 должны пройти выборы в районные советы.

Источник: сообщение Киевсовета, где цитируется мэр Киева Виталий Кличко, "Интерфакс-Украина"

Детали: За соответствующее решение в четверг проголосовали 73 депутата.

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Также депутаты проголосовали за создание рабочей подготовительной группы, которая до конца марта должна выработать полномочия будущих районных советов и численность их состава.

Выборы депутатов этих советов должны пройти 30 октября этого года.

К тому времени полномочия в районах будут выполнять структурные подразделения городского исполнительного органа.

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Прямой язык Кличко: "Мэр отвечает за все, от него киевляне требуют результатов работы. Поэтому десять крупных районов столицы, их главы должны подчиняться мэру. Он должен подавать на утверждение кандидатуру руководителей районов.

А получилось так, что без согласования с мэром глав районов уволили, без согласования – назначили. И они через неделю даже не пришли, чтобы обсудить свою дальнейшую работу. Потому что их руководитель – не городской голова. Это, подчеркну, разрушение системы управления в столице.

Относительно райгосадминистраций – они остаются. Но вопросы жизнеобеспечения города должны руководствоваться и координироваться городскими властями, а не со стороны".

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