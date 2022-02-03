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Президент Италии принял присягу, в речи призвал не допустить агрессии против Украины

Четверг, 3 февраля 2022, 19:50
gettyimages

Президент Италии Серджо Матарелла в четверг принял присягу в парламенте и в своей речи высказался в поддержку Украины.

Об этом сообщает посольство Украины в Италии на своей странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

"Мы не должны мириться с тем, что, без всякого повода вроде противостояния между разными экономическими и политическими системами, снова поднимается ветер войны над континентом, пережившим такие трагедии как Первая и Вторая мировые войны. Мы должны сделать призыв к нашим друзьям и союзникам, чтобы демонстрация силы уступила место взаимопониманию и чтобы ни один народ не боялся агрессии со стороны своего соседа", - сказал Матарелла.

30 января парламент Италии после неудачных семи раундов голосования наконец переизбрал на следующий семилетний срок действующего президента Серджо Матареллу.

Переизбрание Матареллы стало выходом из тупика, поскольку лидеры политсил никак не могли найти другую компромиссную кандидатуру.

80-летний президент неоднократно говорил, что не хочет быть избранным на второй срок, и планировал уходить на пенсию, и уже успел снять квартиру в Риме, куда должен был переехать из президентского дворца после завершения каденции.

В Италии президентский пост в значительной степени играет церемониальную роль, однако президент может возвращать законы на повторное рассмотрение в парламент, а также играет важную роль в случае политического кризиса.

Темы: Италия


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