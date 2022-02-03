Новости 3 февраля: глава МВД и скандал с Трухиным, завалено избрание руководителя САП

"ЕС" с Разумковым предложили Раде уволить Монастырского; комиссия третий раз не утвердила руководителя САП - актуальные новости 3 февраля.

О МВД и скандале

Народные депутаты по "Европейской солидарности" и экс-спикер Верховной Рады зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.

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Денис Монастырский больше суток не реагирует на публикацию видео с места ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. По информации Украинской правды, министр видел соответствующие видеоматериалы еще в августе-сентябре 2021 года.

Позицию министра сначала обещали опубликовать на его странице в Facebook, однако по состоянию на утро 3 февраля никакой новой информации от Монастырского в соцсети не появилось. Также в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об обращении к президенту об увольнении директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева.

Об избрании главы САП

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Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже в третий раз не смогла утвердить результаты конкурса. Меморандум между Украиной и МВФ предусматривал избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.

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