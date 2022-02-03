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Канцлер Германии приедет в Украину перед визитом в Москву

Четверг, 3 февраля 2022, 21:06
Канцлер Германии приедет в Украину перед визитом в Москву
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля посетит Украину с официальным визитом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет украинская редакция DW со ссылкой на Ведомство печати и информации правительства Германии.

Накануне Шольц заявил, что встретится для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу кризиса вокруг Украины. В то же время, о переговорах в Киеве Шольц не сообщил.

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В интервью Шольц признал, что российский президент может быть готов вторгнуться в Украину.

Издание Sueddeutsche Zeiatung также сообщает, что Шольц планирует визит в Киев 14 февраля, а на следующий день, 15 февраля, поедет в Москву.

Канцлер Германии посетит Вашингтон 7-8 февраля, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом.

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Читайте также о том, кто и как убеждает Германию снять запрет на продажу оружия Украине, в статье Немецкое оружие для Киева: как СМИ заставляют Берлин менять политику по отношению к Украине

Темы: ГерманияУкраинаРосcия
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