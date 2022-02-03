Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Канцлер Германии приедет в Украину перед визитом в Москву

Четверг, 3 февраля 2022, 22:06
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля посетит Украину с официальным визитом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет украинская редакция DW со ссылкой на Ведомство печати и информации правительства Германии.

Накануне Шольц заявил, что встретится для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу кризиса вокруг Украины. В то же время, о переговорах в Киеве Шольц не сообщил.

В интервью Шольц признал, что российский президент может быть готов вторгнуться в Украину.

Издание Sueddeutsche Zeiatung также сообщает, что Шольц планирует визит в Киев 14 февраля, а на следующий день, 15 февраля, поедет в Москву.

Канцлер Германии посетит Вашингтон 7-8 февраля, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом.

Читайте также о том, кто и как убеждает Германию снять запрет на продажу оружия Украине, в статье Немецкое оружие для Киева: как СМИ заставляют Берлин менять политику по отношению к Украине

Темы: ГерманияУкраинаРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Охваченная протестами Оттава ввела чрезвычайное положение

В Киеве от Covid умерла 23-летняя женщина

фотоВ Киеве иностранцы вышли поддержать Украину перед угрозой РФ

Вероятность значительной эскалации со стороны РФ низкая – Резников

"Крыша поехала": Лукашенко обозвал Зеленского "безголовым"

Зеленского ждут на Мюнхенской конференции по безопасности, Путин отказался от участия

Все новости...
Германия
В Германии готовят рекомендацию четвертой дозы вакцины
Канцлер Шольц "скоро" едет в Москву встретиться с Путиным
В Бундестаге объяснили отказ Германии поставлять оружие Украине
Последние новости
07:36
Оккупанты срывали "тишину" возле Песков и Водяного
06:35
Австралия разрешила въезд для всех вакцинированных через два года после закрытия границ
05:35
Япония и Нидерланды вошли в пятерку стран, где больше всего новых ковид-больных
04:34
Канцлер Шольц: Нападение России будет стоить очень дорого
03:36
СМИ: Ракетная программа КНДР финансируется за счет кибератак на криптовалютные биржи
02:35
Португалия ослабила ограничения на въезд для путешественников
01:35
Циклон "Бацирай" унес жизни 10 человек на Мадагаскаре
00:32
Охваченная протестами Оттава ввела чрезвычайное положение
23:34
ЕС должен помочь Украине повысить энергетическую устойчивость – Боррель
23:04
В Киеве от Covid умерла 23-летняя женщина
Все новости...