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МИД Польши: Эскалация вокруг Украины может обернуться крупнейшим кризисом со времен Второй мировой

Четверг, 3 февраля 2022, 21:57
МИД Польши: Эскалация вокруг Украины может обернуться крупнейшим кризисом со времен Второй мировой
ЗБИГНЕВ РАУ. ФОТО - GOV.PL

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что эскалация конфликта вокруг Украины может обернуться самым большим кризисом со времен Второй мировой войны.

Об этом он сказал во время слушаний в Хельсинской комиссии при Конгрессе США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Любая эскалация принесет не только огромные человеческие страдания, но и глубокие политические, стратегические, экономические и военные последствия. Ситуация может очень быстро выйти из-под контроля и вовлечь Европу в огромный многомерный кризис безопасности в масштабах, которых не было со времен Второй мировой войны", - сказал глава польской дипломатии во время открытия слушаний по поводу польского председательства в ОБСЕ.

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Большую часть своего выступления Рау посвятил кризису вокруг Украины.

Как подчеркнул министр, ставки в нынешнем кризисе, связанные с концентрацией российских войск вокруг Украины, "не могут быть выше", поскольку это глобальный международный порядок, основанный на принципах, закрепленных, в частности, в Уставе Организации Объединенных Наций.

"Если мы допустим использование вооруженного нападения как инструмента государственной политики, это может привести к разрушению международного порядка, основанного на правилах (...). Этот порядок может быть уничтожен и заменен другим, основанным на противоположном правиле, праве более сильного" - заявил Рау.

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Он также согласился с мнением конгрессмена-демократа Стива Коэна, который сказал, что "Путин имеет миссию и не остановится в Киеве", и что Польша, Финляндия и страны Балтии также могут быть под угрозой.

"Есть много веских причин думать, что динамика этого конфликта будет именно такой, как вы его описали, потому что для этого есть много военных и, прежде всего, исторических аргументов", – отметил Рау.

Вместе с тем, он добавил, что при единой позиции международного сообщества конфликта можно избежать. Он также отметил, что, несмотря на напряженность, недавняя встреча советников лидеров Нормандского формата в Париже по ситуации на Донбассе стала положительным сигналом.

Он сообщил, что Польша организует дальнейшие переговоры в рамках трехсторонней контактной группы с участием представителей России, Украины и ОБСЕ.

Темы: Польшавойна
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