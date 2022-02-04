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Сенат Польши единогласно одобрил резолюцию о политической и вооруженной поддержке Украины

Пятница, 4 февраля 2022, 11:53
Сенат Польши единогласно одобрил резолюцию о политической и вооруженной поддержке Украины
фото Getty Images

В пятницу Сенат Польши единогласно принял резолюцию о поддержке Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Gazeta Prawna.

За принятие резолюции отдали голоса все 92 сенатора, участвовавшие в голосовании.

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Сенат отметил, что поддерживает политическую и финансовую помощь Украине, поставки стране оружия и участие солдат из стран-членов НАТО в подготовке украинских военных, поскольку Украина оказалась перед смертельной опасностью.

"Сегодня, когда Украина стоит перед смертельной угрозой – угрозой очередного вторжения, – особенно важно, чтобы власти Республики Польша надежно поддерживали нашего соседа. Без независимой Украины нет безопасной Польши. Свободная Украина – одна из гарантий безопасности Польши", – говорится в резолюции.

Сенаторы отметили, что Россия собрала на границах Украины огромную армию, оснащенную танками, тяжелой артиллерией, кораблями и боевой авиацией, что может привести к началу крупнейшего вооруженного конфликта со времен Второй мировой войны.

Сенат Республики Польша также уверен, что диалог с Россией возможен, однако он не может происходить в ситуации военного шантажа, подрывающего принцип неприкосновенности границ в Европе.

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"Условием этого диалога является отвод российских войск от украинской границы", – отмечается в резолюции.

27 января Сейм Польши принял резолюцию, в которой выразил свою оппозицию политике России и обратился к правительствам стран НАТО и ЕС с просьбой предоставить всемерную поддержку Украине на фоне российской агрессии.

2 февраля правительство Польши одобрило решение о предоставлении Украине помощи оружием в виде противоракетных комплексов и амуниции.

Темы: ПольшаУкраина
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