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Генсек НАТО нашел себе новую работу

Пятница, 4 февраля 2022, 13:12
Генсек НАТО нашел себе новую работу
ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ. ФОТО: GETTY IMAGES

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, завершив свой срок на этом посту, возглавит центральный банк Норвегии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили на правительственном портале Норвегии.

"Сочетание финансового опыта, понимания общества и управленческого опыта такого уровня, который есть у немногих в Норвегии, делают его очень достойной кандидатурой на топ-менеджера", - отметил министр финансов Трюгве Слагсволд Ведум.

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Йенс Столтенберг вступит в новую должность ориентировочно с 1 декабря и будет занимать ее следующие шесть лет.

Его полномочия как генсека НАТО завершаются в конце сентября 2022 года.

Йенс Столтенберг имеет экономическое образование и длительную карьеру в норвежской политике. Среди прочего он возглавлял Партию труда, работал министром финансов и энергетики и премьер-министром, пока стал генсеком Альянса в 2014 году.

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Темы: НАТОНорвегия
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