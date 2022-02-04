Зеленский обсудил с президентом Словакии увеличение мощностей для транспортировки газа

Зеленский говорит по телефону. Фото: офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Словакии Зузаной Чапутовой обсудил увеличение гарантированных мощностей для транспортировки природного газа.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента по итогам разговора, сообщает "Европейская правда".

"Было договорено провести переговоры на уровне профильных ведомств по поводу увеличения гарантированных мощностей для транспортировки природного газа на постоянной основе в направлении Словакия – Украина", - говорится в заявлении.

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Зеленский поблагодарил за неизменную солидарность Словакии о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью, Зеленский проинформировал об инициативах украинской стороны по активизации переговорного процесса в рамках Нормандского формата и выполнения Минских договоренностей.

Напомним, Украина впервые в истории начала физический импорт природного газа из Венгрии.

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В конце декабря Украина договорилась с Венгрией о гарантированных мощностях поставок газа в направлении из Венгрии в Украину.