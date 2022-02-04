Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский обсудил с президентом Словакии увеличение мощностей для транспортировки газа

Пятница, 4 февраля 2022, 15:10
Зеленский говорит по телефону. Фото: офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Словакии Зузаной Чапутовой обсудил увеличение гарантированных мощностей для транспортировки природного газа.

Об этом говорится в заявлении Офиса президента по итогам разговора, сообщает "Европейская правда".

"Было договорено провести переговоры на уровне профильных ведомств по поводу увеличения гарантированных мощностей для транспортировки природного газа на постоянной основе в направлении Словакия – Украина", - говорится в заявлении.

Зеленский поблагодарил за неизменную солидарность Словакии о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью, Зеленский проинформировал об инициативах украинской стороны по активизации переговорного процесса в рамках Нормандского формата и выполнения Минских договоренностей.

Напомним, Украина впервые в истории начала физический импорт природного газа из Венгрии.

В конце декабря Украина договорилась с Венгрией о гарантированных мощностях поставок газа в направлении из Венгрии в Украину.

Темы: ЗеленскийСловакиягазэнергетика


powered by lun.ua
Главное сегодня

Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"

Зеленский ответил Путину на "терпи, моя красавица": это уже перебор

фотоРоскошную яхту Путина за 87 млн ​​евро "эвакуировали" из порта Гамбурга – СМИ

Прописка, справка о несудимости и техпаспорта: какие услуги появились в "Дії"

Ющенко обратился к украинцам

Вакцинированные пенсионеры получат от государства бесплатные смартфоны – правительство

Все новости...
Зеленский
Зеленский согласился на встречу с Путиным в Турции – Ердоган
Ковид в ОП: Зеленский тестировался перед встречей с Эрдоганом
Макрон посетит Украину 8 февраля после визита в Москву
Последние новости
17:21
Франция выделит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи
17:17
За отказ от прививки отстранили от работы более 7,5 тысячи украинцев – Минздрав
16:54
Макрон: Европе нужен диалог о новых общих гарантиях безопасности
16:52
УЗ и Alstom подписали меморандум о взаимопонимании
16:51
Суд избирает меру пресечения Кузьминых: нардеп вернулся в Киев
16:43
В Луганской области задержали очередного "казака", воевавшего на стороне боевиков
16:28
Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины – ВР
16:05
Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"
16:03
Макрон в Киеве: Минские соглашения – единственный путь, который позволит установить мир
15:58
Зеленский ответил Лукашенко на угрозы остановить поставки энергоресурсов
Все новости...