На Донбассе второй день подряд нет обстрелов
Пятница, 4 февраля 2022, 16:22
На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил второй день сохраняется полная "тишина".
Источник: сообщение штаба ООС в Facebook
Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований русской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".
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Детали: Утром 4 февраля сообщалось, что на протяжении всех суток 3 февраля не было ни одного обстрела. Последние обстрелы были зафиксированы 2 февраля.
Украинская правда