На Донбассе второй день подряд нет обстрелов

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил второй день сохраняется полная "тишина".

Источник: сообщение штаба ООС в Facebook

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований русской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

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Детали: Утром 4 февраля сообщалось, что на протяжении всех суток 3 февраля не было ни одного обстрела. Последние обстрелы были зафиксированы 2 февраля.