Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Донбассе второй день подряд нет обстрелов

Пятница, 4 февраля 2022, 17:22

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил второй день сохраняется полная "тишина".

Источник: сообщение штаба ООС в Facebook

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований русской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

Детали: Утром 4 февраля сообщалось, что на протяжении всех суток 3 февраля не было ни одного обстрела. Последние обстрелы были зафиксированы 2 февраля.

Украинская правда
Темы: ДонбассООС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"

Зеленский ответил Путину на "терпи, моя красавица": это уже перебор

фотоРоскошную яхту Путина за 87 млн ​​евро "эвакуировали" из порта Гамбурга – СМИ

Прописка, справка о несудимости и техпаспорта: какие услуги появились в "Дії"

Ющенко обратился к украинцам

Вакцинированные пенсионеры получат от государства бесплатные смартфоны – правительство

Все новости...
Донбасс
Оккупанты на Донбассе разместили более 70 танков и гаубицы в запрещенных зонах – ОБСЕ
Украина хочет перенести заседание ТКГ из Минска в Стамбул – Резников
"Россия обязалась": посольство США упрекнуло РФ за обстрел пункта "Гнутовом"
Последние новости
17:21
Франция выделит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи
17:17
За отказ от прививки отстранили от работы более 7,5 тысячи украинцев – Минздрав
16:54
Макрон: Европе нужен диалог о новых общих гарантиях безопасности
16:52
УЗ и Alstom подписали меморандум о взаимопонимании
16:51
Суд избирает меру пресечения Кузьминых: нардеп вернулся в Киев
16:43
В Луганской области задержали очередного "казака", воевавшего на стороне боевиков
16:28
Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины – ВР
16:05
Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"
16:03
Макрон в Киеве: Минские соглашения – единственный путь, который позволит установить мир
15:58
Зеленский ответил Лукашенко на угрозы остановить поставки энергоресурсов
Все новости...