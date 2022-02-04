Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ ликвидировала "фабрику российских фейков" в Житомирской области

Пятница, 4 февраля 2022, 17:38
СБУ ликвидировала фабрику российских фейков в Житомирской области

Служба безопасности ликвидировала группу киберпреступников в Житомирской области, которые массово создавали фейковые аккаунты в соцсетях для информационных диверсий России.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Житомирской областной прокуратуры

Дословно прокуратура: "Управление СБ Украины в области разоблачило и прекратило незаконную деятельность двух местных жителей, причастных к созданию в соцсетях аккаунтов, которые использовались для распространения сообщений антиукраинского содержания.

Реклама:

Следствием установлено, что два жителя Житомирщины, 1989 и 1993 годов рождения, без постоянного места работы, долгое время занимались незаконной деятельностью. В частности, посредством нелицензионной программы создавали в соцсетях аккаунты, регистрируя их под именами жителей Украины, которые продавали на форумах страны-агрессора - России".

Детали: По версии СБУ, деньги преступники получали из России на электронные кошельки через небанковские платежные системы, запрещенные в Украине.

В ходе обысков центра киберпреступников правоохранители обнаружили компьютеры с программами, использующиеся для массового создания фейковых аккаунтов, мобильные телефоны с доказательствами преступлений, банковские карты.

ВИДЕО ДНЯ

Расследование было открыто по уголовным статьям о государственной измене и вмешательстве в частную жизнь.

 
Фото: пресс-служба СБУ
 
Фото: пресс-служба СБУ
 
Фото: пресс-служба СБУ

Напомним: В конце января правоохранители разоблачили студента из Киева, который незаконно продавал данные 20 миллионов украинцев.

Украинская правда
Темы: СБУкибербезопасностьЖитомирская областьхакеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: