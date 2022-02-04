СБУ ликвидировала "фабрику российских фейков" в Житомирской области

Служба безопасности ликвидировала группу киберпреступников в Житомирской области, которые массово создавали фейковые аккаунты в соцсетях для информационных диверсий России.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Житомирской областной прокуратуры

Дословно прокуратура: "Управление СБ Украины в области разоблачило и прекратило незаконную деятельность двух местных жителей, причастных к созданию в соцсетях аккаунтов, которые использовались для распространения сообщений антиукраинского содержания.

Реклама:

Следствием установлено, что два жителя Житомирщины, 1989 и 1993 годов рождения, без постоянного места работы, долгое время занимались незаконной деятельностью. В частности, посредством нелицензионной программы создавали в соцсетях аккаунты, регистрируя их под именами жителей Украины, которые продавали на форумах страны-агрессора - России".

Детали: По версии СБУ, деньги преступники получали из России на электронные кошельки через небанковские платежные системы, запрещенные в Украине.

В ходе обысков центра киберпреступников правоохранители обнаружили компьютеры с программами, использующиеся для массового создания фейковых аккаунтов, мобильные телефоны с доказательствами преступлений, банковские карты.

ВИДЕО ДНЯ

Расследование было открыто по уголовным статьям о государственной измене и вмешательстве в частную жизнь.

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

Напомним: В конце января правоохранители разоблачили студента из Киева, который незаконно продавал данные 20 миллионов украинцев.