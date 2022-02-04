Кулеба и Блинкен обсудили общие шаги по сдерживанию дальнейшей агрессии РФ

Блинкен и Кулеба на встрече в Киеве в мае 2021 года. фото: getty images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США провели телефонный разговор в контексте продолжающейся напряженности с Россией.

Об этом сообщили в МИД Украины, передает "Европейская правда".

В ходе разговора Блинкен проинформировал украинского коллегу об итогах своих контактов на этой неделе с российским министром иностранных дел.

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"Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии. Они отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ и выходе этой работы на завершающий этап", - говорится в сообщении.

Кроме того, они обсудили динамику переговоров в рамках Нормандского формата и выразили надежду на то, что Российская Федерация продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах переговоров.

Госсекретарь также подтвердил работу администрации Байдена по предоставлению дополнительной помощи США для усиления экономической и финансовой уверенности Украины в условиях негативного влияния рисков безопасности со стороны РФ на ее экономику.

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"Дмитрий Кулеба поблагодарил американскую сторону за передачу Украине информации о возможной подготовке Российской Федерацией сфабрикованных поводов для обострения. Министр и госсекретарь согласились, что публикация такой информации позволяет предотвратить воплощение подобных планов в действительность и договорились и дальше взаимодействовать в этой сфере" - добавили также в МИД.

Напомним, ранее издание Axios со ссылкой на неназванный источник в администрации Байдена сообщило, что Штаты получили информацию о том, что Россия рассматривает как повод для нападения на Украину распространение фейкового видео с изображением якобы кровавой атаки украинских вооруженных сил.