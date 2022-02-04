Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Штаты передали ГПСУ 40 внедорожников для патрулирования труднодоступных районов

Пятница, 4 февраля 2022, 17:52
Штаты передали ГПСУ 40 внедорожников для патрулирования труднодоступных районов
фото: посольство США

Соединенные штаты передали Госпогранслужбе 40 полноприводных грузовиков Mitsubishi.

Источник: посольство США, ГПСУ

Дословно: "Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в ее усилиях по укреплению мира и безопасности. 4 февраля 2022 года Отдел технической помощи правоохранительным органам Украины (INL) Посольства США в Киеве передал ГПСУ сорок полноприводных грузовиков Mitsubishi.

Реклама:

Эта техника является частью пакета неотложной помощи ГПСУ в размере $20 миллионов и поможет в выполнении жизненно важных правоохранительных функций в ответ на агрессию России.

Эти внедорожники будут использоваться сотрудниками ГПСУ для патрулирования огромных, труднодоступных пограничных районов".

Детали: Сообщается, что эта помощь INL для ГПСУ содержит также другие транспортные средства, переносные сооружения, радиосвязи, средства индивидуальной защиты, палатки и другое оборудование.

ВИДЕО ДНЯ
 

Украинская правда
Темы: СШАПограничная службаавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге
Двух участников штурма Капитолия приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: