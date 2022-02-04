Штаты передали ГПСУ 40 внедорожников для патрулирования труднодоступных районов

Соединенные штаты передали Госпогранслужбе 40 полноприводных грузовиков Mitsubishi.

Источник: посольство США, ГПСУ

Дословно: "Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в ее усилиях по укреплению мира и безопасности. 4 февраля 2022 года Отдел технической помощи правоохранительным органам Украины (INL) Посольства США в Киеве передал ГПСУ сорок полноприводных грузовиков Mitsubishi.

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Эта техника является частью пакета неотложной помощи ГПСУ в размере $20 миллионов и поможет в выполнении жизненно важных правоохранительных функций в ответ на агрессию России.

Эти внедорожники будут использоваться сотрудниками ГПСУ для патрулирования огромных, труднодоступных пограничных районов".

Детали: Сообщается, что эта помощь INL для ГПСУ содержит также другие транспортные средства, переносные сооружения, радиосвязи, средства индивидуальной защиты, палатки и другое оборудование.