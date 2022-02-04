Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Еврокомиссия предложила продлить действие системы COVID-сертификатов еще на год

Пятница, 4 февраля 2022, 18:07
Еврокомиссия предложила продлить действие системы COVID-сертификатов еще на год
Фото: Getty Images

Европейская комиссия предложила продлить действие системы цифровых COVID-сертификатов в ЕС на год, до 30 июня 2023 года.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК, пишет "Европейская правда".

"Вирус COVID-19 продолжает преобладать в Европе, и на данном этапе невозможно определить влияние возможного увеличения инфекций во второй половине 2022 года или появления новых вариантов. Расширение регламента гарантирует, что путешественники смогут продолжать использовать свой цифровой сертификат во время поездок в ЕС", - говорится в заявлении.

Реклама:

В дополнение к продлению регламента о цифровых сертификатах Еврокомиссия также предлагает включить тесты на антигены в число видов тестов, по которым может быть выдан сертификат.

Также предлагается обеспечить синхронизацию данных о прививках для европейских сертификатов о вакцинации, чтобы они содержали правильное общее количество доз.

Кроме того, Брюссель предложил предусмотреть возможность выдачи сертификатов лицам, участвующим в клинических испытаниях вакцин против COVID-19. Эта мера направлена ​​на поощрение дальнейшей разработки и изучения вакцин.

ВИДЕО ДНЯ

В Еврокомиссии напомнили, что решение о внутреннем использовании цифровых COVID-сертификатов остается за государствами-членами.

Напомним, с 1 февраля срок действия ковидного сертификата ЕС для путешествий в рамках Евросоюза начал составлять 270 дней после завершения графика первоначальных прививок.

Стандартные сроки действия документа не распространяются на сертификаты с бустерными дозами.

Темы: Еврокомиссиякоронавирусвакцинациятуризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Еврокомиссия
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
В Еврокомиссии призвали РФ продлить "зерновую инициативу"
Еврокомиссия обвиняет Россию в фальсификации истории и дезинформации
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: