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Еврокомиссия предложила продлить действие системы COVID-сертификатов еще на год

Пятница, 4 февраля 2022, 19:07
Фото: Getty Images

Европейская комиссия предложила продлить действие системы цифровых COVID-сертификатов в ЕС на год, до 30 июня 2023 года.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК, пишет "Европейская правда".

"Вирус COVID-19 продолжает преобладать в Европе, и на данном этапе невозможно определить влияние возможного увеличения инфекций во второй половине 2022 года или появления новых вариантов. Расширение регламента гарантирует, что путешественники смогут продолжать использовать свой цифровой сертификат во время поездок в ЕС", - говорится в заявлении.

В дополнение к продлению регламента о цифровых сертификатах Еврокомиссия также предлагает включить тесты на антигены в число видов тестов, по которым может быть выдан сертификат.

Также предлагается обеспечить синхронизацию данных о прививках для европейских сертификатов о вакцинации, чтобы они содержали правильное общее количество доз.

Кроме того, Брюссель предложил предусмотреть возможность выдачи сертификатов лицам, участвующим в клинических испытаниях вакцин против COVID-19. Эта мера направлена ​​на поощрение дальнейшей разработки и изучения вакцин.

В Еврокомиссии напомнили, что решение о внутреннем использовании цифровых COVID-сертификатов остается за государствами-членами.

Напомним, с 1 февраля срок действия ковидного сертификата ЕС для путешествий в рамках Евросоюза начал составлять 270 дней после завершения графика первоначальных прививок.

Стандартные сроки действия документа не распространяются на сертификаты с бустерными дозами.

Темы: Еврокомиссиякоронавирусвакцинациятуризм


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