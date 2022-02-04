Первые военные усиливающего контингента США прибыли в Германию

Первые американские военные для усиления союзников по НАТО в Восточной Европе и Германии на фоне наращивания российской армии на границе Украины прибыли в Германию.

Об этом сообщило в пятницу Европейское командование американских войск, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Сегодня в Висбаден прибыли солдаты 18-го воздушно-десантного корпуса", - сказал спикер командования, добавив, что они создадут штаб в Германии для поддержки 1700 десантников, которые должны быть отправлены в Польшу.

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"Это первые из 2000 солдат, прибывших в Европу после оглашения Пентагоном о перемещении дополнительных сил из США в Европу в поддержку наших союзников по НАТО", - заявили в командовании.

По данным Пентагона, эскадрилья Stryker в составе около 1000 военнослужащих США, базирующегося в немецком городе Вильсек, будет отправлена ​​в Румынию, а около 1700 военнослужащих, в основном из 82-й воздушно-десантной дивизии из Форт-Брэгга в Северной Кароли. Польша.

Кроме того, 300 других военнослужащих из Форт-Брэгга будут размещены в Германии.

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Соединенные Штаты заявили в среду, что направят около 3000 дополнительных военнослужащих в Польшу и Румынию, чтобы защитить Восточную Европу от возможного распространения кризиса через сосредоточение российских войск вблизи Украины. При этом в Румынию будут перемещены 1000 находящихся в Европе американских военных.

Россия отрицала планы вторжения в Украину. В четверг Москва обвинила Вашингтон в игнорировании его призывов ослабить противостояние.

В МИД РФ назвали "деструктивным шагом" решение США перебросить в Европу дополнительные несколько тысяч военных, заявив, что это усиливает напряжение.

Соединенные Штаты заявили в среду, что направят около 3000 дополнительных военнослужащих в Польшу и Румынию, чтобы защитить Восточную Европу от возможного распространения кризиса из-за сосредоточения российских войск вблизи Украины. При этом в Румынию будут перемещены 1000 находящихся в Европе американских военных.

Россия отрицала планы вторжения в Украину. В четверг Москва обвинила Вашингтон в игнорировании его призывов ослабить противостояние.

В МИД РФ назвали "деструктивным шагом" решение США перебросить в Европу дополнительные несколько тысяч военных, заявив, что это усиливает напряжение.