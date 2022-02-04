Новости 4 февраля: реакция Монастырского на ДТП с Трухиным, матч Украины и России

Монастырский наконец-то отреагировал на скандальное видео с Трухиным; Украина минимально проиграла России в полуфинале Евро-22 по футзалу - актуальные новости 4 февраля.

О реакции Монастырского

Министр внутренних дел Денис Монастырский говорит, что народный депутат "Слуги народа" Александр Трухин не обращался к нему за помощью после скандального ДТП, глава МВД утверждает также, что не видел видео с боди-камер полицейских.

Также в ОП уверяют, что Владимир Зеленский не видел запись с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика с места ДТП с участием нардепа из "Слуги народа".

Журналисты "Украинской правды" передали в Национальное антикоррупционное бюро видео из нагрудной камеры полицейского с места ДТП с участием нардепа Александра Трухина.

О матче Украины и России

Украинская сборная по футзалу проиграла россиянам в полуфинале Евро-22 со счетом 3:2. Это редкий случай в спорте в последние годы. После нападения России на Украину в 2014 году организаторы всех турниров, как правило, разводят две команды, чтобы они не попали друг на друга.

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