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В Офисе президента подтвердили визит Шольца в Украину

Пятница, 4 февраля 2022, 21:48

Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля совершит свой первый визит в Украину.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает "Европейская правда".

"14 февраля состоятся переговоры президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца, который прибудет в нашу страну с первым официальным визитом", - говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что Германия является одним из ключевых партнеров и союзников Украины и играет важную посредническую роль в рамках Нормандского формата.

"Визит Федерального канцлера Германии в наше государство демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов безопасности для всей Европы" - заявили в Офисе президента.

Издание Sueddeutsche Zeitung накануне сообщило, что Шольц планирует визит в Киев 14 февраля, а на следующий день, 15 февраля, поедет в Москву.

Канцлер Германии посетит Вашингтон 7-8 февраля, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом.

Читайте также о том, кто и как убеждает Германию снять запрет на продажу оружия Украине, в статье Немецкое оружие для Киева: как СМИ заставляют Берлин менять политику по отношению к Украине

Темы: Офис президентаГермания


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