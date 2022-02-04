Самый большой монумент Украины подсветили цветами флага

Родину-мать подсветили цветами государственного флага в знак единения нации для защиты украинской земли.

Источник: министр культуры Александр Ткаченко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "Мы – украинцы – умеем объединяться ради мира. И мы благодарны, что во многих странах мира поддерживают наши усилия по сдерживанию агрессора. Флаг – символ нашей независимости и несокрушимости".

Детали: Флаг будут подсвечивать до полуночи 4 февраля.

Напомним: Украинская сборная по футзалу проиграла россиянам в полуфинале Евро-22 со счетом 3:2. Это редкий случай в спорте в последние годы. После нападения России на Украину в 2014 году организаторы всех турниров, как правило, разводят две команды, чтобы они не попали друг на друга.

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