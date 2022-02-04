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Разумков обратится к КСУ по поводу назначения главы ГБР

Пятница, 4 февраля 2022, 22:56
Разумков обратится к КСУ по поводу назначения главы ГБР
ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Глава межфракционного объединения "Разумная политика" нардеп Дмитрий Разумков инициирует обращение в Конституционный суд о соответствии закону назначение директором Государственного бюро расследований Алексея Сухачева.

Источник: Разумков в эфире "Свобода слова Савика Шустера", которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Разумкова: "Под новый год в качестве подарка… был подписан указ президента о назначении Сухачева на должность директора ГБР. Это означает…, что была нарушена Конституция в пределах полномочий президента. Поэтому, я думаю, что мы будем обращаться, я уверен, что коллеги к этому присоединяться, в Конституционный суд относительно обжалования этого указа.

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Президенту всегда на стол кладут справку, что отвечает законности, что не отвечает законности. Но когда желание получить своего руководителя ГБР больше, чем желание, чтобы в этом государстве работали Конституция и закон, то мы получаем такой результат".

Предыстория:

  • 3 февраля Народные депутаты по "Европейской солидарности" и Разумков зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.
  • Также в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об обращении к президенту об увольнении Сухачева.

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Темы: Разумков ДмитрийГБРКС
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