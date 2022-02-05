Комиссия не выполняет свою работу – временная поверенная США об избрании руководителя САП

Временная поверенная в делах США Кристина Квин призвала комиссию по избранию руководителя САП "собраться и сделать свою работу".

Источник: Квин в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", цитирует ZN.UA

Прямая речь: "Я бы хотела призвать членов Комиссии собраться и сделать свою работу.

Это важные члены судейского корпуса, многие являются важными членами судейского сообщества здесь, в Украине.

Честно говоря, по моему мнению, это вопрос о репутации. Они просто должны сделать то, что они пообещали сделать.

Они начали этот процесс и прошли большую часть пути, теперь нужно завершить процесс.

"Я считаю, что все, кто коррумпирован, не хотят, чтобы на месте прокурора был кто-то, кто может помочь расследовать деятельность коррумпированных.

Поэтому я считаю, что сейчас на эту комиссию оказывается большое давление, а члены комиссии просто не выполняют свою работу".

Напомним: Квин призывала Киев избрать руководителя САП до конца прошлого года.

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