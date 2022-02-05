Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Комиссия не выполняет свою работу – временная поверенная США об избрании руководителя САП

Суббота, 5 февраля 2022, 01:10
Кристина Квин. фото U.S. Embassy Kyiv Украина

Временная поверенная в делах США Кристина Квин призвала комиссию по избранию руководителя САП "собраться и сделать свою работу".

Источник: Квин в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", цитирует ZN.UA

Прямая речь: "Я бы хотела призвать членов Комиссии собраться и сделать свою работу.

Это важные члены судейского корпуса, многие являются важными членами судейского сообщества здесь, в Украине.

Честно говоря, по моему мнению, это вопрос о репутации. Они просто должны сделать то, что они пообещали сделать.

Они начали этот процесс и прошли большую часть пути, теперь нужно завершить процесс.

"Я считаю, что все, кто коррумпирован, не хотят, чтобы на месте прокурора был кто-то, кто может помочь расследовать деятельность коррумпированных.

Поэтому я считаю, что сейчас на эту комиссию оказывается большое давление, а члены комиссии просто не выполняют свою работу".

Напомним: Квин призывала Киев избрать руководителя САП до конца прошлого года.

Предыстория:

  • Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры огласила результаты по итогам собеседований: детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.
  • Во вторник комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса.
  • Комиссия получила решение Окружного административного суда Киева об отмене порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на главу САП и продолжила собеседования. После собеседований конкурсная комиссия должна была определиться с победителем.
  • После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурса собеседований двух претендентов на эту должность - Клименко и Синюка.
  • Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры 3 февраля уже в третий раз не смогла утвердить результаты конкурса.

Темы: Антикоррупционная прокуратураСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"

Зеленский ответил Путину на "терпи, моя красавица": это уже перебор

фотоРоскошную яхту Путина за 87 млн ​​евро "эвакуировали" из порта Гамбурга – СМИ

Прописка, справка о несудимости и техпаспорта: какие услуги появились в "Дії"

Ющенко обратился к украинцам

Вакцинированные пенсионеры получат от государства бесплатные смартфоны – правительство

Все новости...
Антикоррупционная прокуратура
Разыскиваемого нардепа Кузьминых задержали
Репутация Зеленского зависит от конкурса на главу САП – посольство США
Новости 3 февраля: глава МВД и скандал с Трухиным, завалено избрание руководителя САП
Последние новости
17:21
Франция выделит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи
17:17
За отказ от прививки отстранили от работы более 7,5 тысячи украинцев – Минздрав
16:54
Макрон: Европе нужен диалог о новых общих гарантиях безопасности
16:52
УЗ и Alstom подписали меморандум о взаимопонимании
16:51
Суд избирает меру пресечения Кузьминых: нардеп вернулся в Киев
16:43
В Луганской области задержали очередного "казака", воевавшего на стороне боевиков
16:28
Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины – ВР
16:05
Объявили номинантов на премию "Оскар-2022"
16:03
Макрон в Киеве: Минские соглашения – единственный путь, который позволит установить мир
15:58
Зеленский ответил Лукашенко на угрозы остановить поставки энергоресурсов
Все новости...