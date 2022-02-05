Комиссия не выполняет свою работу – временная поверенная США об избрании руководителя САП
Временная поверенная в делах США Кристина Квин призвала комиссию по избранию руководителя САП "собраться и сделать свою работу".
Источник: Квин в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", цитирует ZN.UA
Прямая речь: "Я бы хотела призвать членов Комиссии собраться и сделать свою работу.
Это важные члены судейского корпуса, многие являются важными членами судейского сообщества здесь, в Украине.
Честно говоря, по моему мнению, это вопрос о репутации. Они просто должны сделать то, что они пообещали сделать.
Они начали этот процесс и прошли большую часть пути, теперь нужно завершить процесс.
"Я считаю, что все, кто коррумпирован, не хотят, чтобы на месте прокурора был кто-то, кто может помочь расследовать деятельность коррумпированных.
Поэтому я считаю, что сейчас на эту комиссию оказывается большое давление, а члены комиссии просто не выполняют свою работу".
Напомним: Квин призывала Киев избрать руководителя САП до конца прошлого года.
Предыстория:
- Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры огласила результаты по итогам собеседований: детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.
- Во вторник комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса.
- Комиссия получила решение Окружного административного суда Киева об отмене порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на главу САП и продолжила собеседования. После собеседований конкурсная комиссия должна была определиться с победителем.
- После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурса собеседований двух претендентов на эту должность - Клименко и Синюка.
- Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры 3 февраля уже в третий раз не смогла утвердить результаты конкурса.