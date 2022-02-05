Fitch ухудшило прогноз рейтинга Украины из-за агрессии России

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Украины в валюте с "положительного" на "стабильный", зафиксировав его на уровне "B".

Источник: релиз Fitch Ratings, Интерфакс-Украина

Дословно Fitch Ratings: "Ожидания более продолжительного периода обострения напряженности в отношениях с Россией, повышенный риск конфликта, ограниченные условия финансирования, умеренный отток капитала и ослабление международных резервов повысили риски внешнего финансирования со времени нашего предыдущего обзора в августе".

"Существует высокая степень неопределенности в отношении ближайших стратегических целей президента Путина, а выросший риск вторжения отражает длительный период наращивания войск вдоль украинской границы, слабые перспективы достижения согласия по основным требованиям, сформулированным российской стороной и усиленную подготовительную реакцию США".

Детали: Fitch Ratings отмечает, что прогноз "стабильный" частично отражает базовый сценарий агентства, согласно которому полномасштабного военного конфликта с Россией удастся избежать, а несколько больший доступ Украины к финансированию МФО и на двусторонней основе вместе с макростабильностью, укреплением фискальных и валютных резервов позволит в 2022 году смягчить последствия сложившейся ситуации.

Оно частично аргументирует свой базовый вариант отсутствия полномасштабного военного вторжения вероятными экономическими, военными и геополитическими издержками и рисками для России, отсутствием твердой поддержки таких действий внутри страны и, в меньшей степени, потенциалом для некоторых ограниченных политических уступок - в противовес неопределенной стратегической выгоде.

"Однако мы ожидаем продолжительный период повышенной напряженности и риска и видим несколько более высокую вероятность проведения более ограниченных военных операций, таких как на Донбассе", – уточняет агентство.

Что было раньше: Агентство Fitch Ratings в августе 2021 года улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со стабильного до позитивного, сделав его "B".