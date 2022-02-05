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Британия отправит в Эстонию более 800 военных

Суббота, 5 февраля 2022, 01:55
Британия отправит в Эстонию более 800 военных
Войска Великобритании, фото: getty images

Великобритания удвоит боевую группу НАТО в Эстонии, увеличив количество своих военных на 850 человек.

Источник: британский посол в Эстонии Росс Аллен в эфире эстонского телевидения, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Они сейчас готовятся к отправке. Это около 850 солдат, столько же, как уже в размещенной в Эстонии боевой группе. Мы планируем, что первые солдаты прибудут в этом месяце – в феврале".

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Детали: Согласно плану, они примут участие в крупнейших в Эстонии учениях Siil 2022 ("Еж 2022").

Сколько времени они будут в балтийской республике, пока неизвестно.

"Возможно, два месяца. Возможно, три месяца. Это будет зависеть от того, насколько серьезной будет ситуация с безопасностью в регионе", – сказал Аллен.

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Прибытие дополнительных войск в Эстонии связывают с "концентрацией российских сил" у границ Украины и Белоруссии. Об этом заявлял и британский премьер-министр Борис Джонсон.

Великобритания – ведущая страна в боевой группе НАТО в Эстонии численностью 1,2 тыс. человек. В ее состав входят также военнослужащие Франции, Дании и Исландии.

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем в свою очередь отметил, что прибывающие британские солдаты будут дислоцированы в военном городке в Тапа.

"Места для этого подготовлены", – сказал Херем.

Напомним: Президент Эстонии Алар Карис после заседания Совета по государственной обороне заявил, что эскалация военных действий России в отношении Украины коснется всей Европы, и Эстония должна быть готова к этому.

Темы: ЭстонияВеликобританияНАТО
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