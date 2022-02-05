В Перу разбился самолет с туристами, семь погибших

Пятеро туристов и два члена экипажа погибли в пятницу во время падения самолета в Перу.

Источник: AFP со ссылкой на министерство транспорта Перу

Детали: Авиакатастрофа произошла во время полета для осмотра линий Наска.

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Одномоторный самолет Cessna 207, принадлежащий туристической компании Aerosantos, упал вскоре после взлета из небольшого аэропорта Марии Райхе в Наска.

На борту самолета находились трое туристов из Нидерландов и двое – из Чили, а также двое членов экипажа. В результате авиакатастрофы не выжил никто.

По предварительным данным, после падения самолет взорвался и вспыхнул.

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Справка: Десятки самолетов вылетают из аэродрома Мария Райхе и перевозят туристов – преимущественно иностранцев – над линиями Наска, которые являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.