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Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории

Суббота, 5 февраля 2022, 04:45
Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории
фото: Радио Свободы

Утром 4 февраля возле Станицы Луганской оккупанты не пропустили наблюдателей ОБСЕ в неподконтрольные украинскому правительству районы.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: Патруль СММ направлялся из подконтрольных правительству районов.

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О пересечении СММ предварительно известила, хотя и не обязана это делать.

Запрет доступа произошел в 11:03 на блокпосте вооруженных формирований южнее моста возле Станицы Луганской.

Член вооруженных формирований не пропустил 3 сотрудников Миссии в неподконтрольные правительству районы, мотивировав это "отсутствием предварительного уведомления о количестве членов СММ, которые будут осуществлять пересечение".

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"Из-за этого сотрудники Миссии не смогли пройти в неподконтрольные правительству районы и вернулись на базу в подконтрольный правительству Северодонецк", – отмечают в отчете СММ.

Напомним: Российские наемники на Донбассе продолжают хранить вооружение за пределами специальных мест. В частности, речь идет о 76 танках и другой боевой технике.

Украинская правда
Темы: ОБСЕвойнаДонбасс
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