Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории
Утром 4 февраля возле Станицы Луганской оккупанты не пропустили наблюдателей ОБСЕ в неподконтрольные украинскому правительству районы.
Источник: отчет СММ ОБСЕ
Детали: Патруль СММ направлялся из подконтрольных правительству районов.
О пересечении СММ предварительно известила, хотя и не обязана это делать.
Запрет доступа произошел в 11:03 на блокпосте вооруженных формирований южнее моста возле Станицы Луганской.
Член вооруженных формирований не пропустил 3 сотрудников Миссии в неподконтрольные правительству районы, мотивировав это "отсутствием предварительного уведомления о количестве членов СММ, которые будут осуществлять пересечение".
"Из-за этого сотрудники Миссии не смогли пройти в неподконтрольные правительству районы и вернулись на базу в подконтрольный правительству Северодонецк", – отмечают в отчете СММ.
Напомним: Российские наемники на Донбассе продолжают хранить вооружение за пределами специальных мест. В частности, речь идет о 76 танках и другой боевой технике.