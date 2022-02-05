США лидируют в мире по приросту смертей от Covid, за ними – Бразилия и Индия
3 февраля в мире диагностировали 2 912 432 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (2 619), Бразилии (1 068), Индии (1 056).
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Германии.
В частности, в США зафиксировали более 281 тысячи, во Франции – более 241 тысячи и в Германии – более 235 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Бразилия и Россия. Украина – на 16 месте.
Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (2 619), Бразилии (1 068), Индии (1 056). Всего в мире за сутки от недуга умерло 11 284 человека.
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Германия, Россия.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Италия, Франция. Украина – 7-я в этом списке.
За все время пандемии излечились от болезни 310 264 020 человек. В настоящее время насчитывается более 75 млн. активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 5 743 921 смерть от COVID-19.
Напомним: по состоянию на 3 февраля в Украине зафиксировали рекордных 43 778 случаев заболевания Covid и 174 смерти от осложнений.